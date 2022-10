Sezonunu İlk Rallisi Bodrum'daydı

Türkiye'nin tek ödüllü ralli etkinliği Rally Bodrum, bu yıl ulusal takvimde, ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk rallisi olarak, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, 15-17 Nisan tarihlerinde Bodrum Belediyesi, BODER (Bodrum Otelciler Derneği) katkıları ve Çözüm Ortağı Ajans, Oasis Bodrum, Salt Hayat, TAV Airports, Azka Otel, Hillstone Bodrum, Very Chic Bodrum sponsorluğunda düzenlendi.

Aynı takımdan Cem Alakoç - Emir Şahin ekibinin yine Skoda Fabia R5 ile ikinci sırada tamamladığı zorlu rallinin üçüncüsü ise Castrol Ford Team Türkiye'den Ford Fiesta R5 ile Ali Türkkan - Burak Erdener oldu.

İki çeker klasmanı ve Sınıf 4'te BC Vision Motorsport takımından Yıldıray Demircioğlu - Mehmet Köleoğlu Peugeot 208 R2 ile zafere ulaşan ekip olurken, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye'den Ford Fiesta Rally 3 ile Erol Akbaş - Egemen Ertük, Sınıf 5'te Renault Clio Trophy Turkey'denRenault Clio Rally 5 ile Can Altınok- Efe Ersoy, Sınıf N'de GP Garage My Team'den Mitsubishi Lancer EVO IX ile Dağhan Ünlüdoğan - Aras Dinçer birincilikleri kazanan ekipler oldular. Genç Pilotlar birincisi Red Bull sporcusu Ali Türkkan olurken, Genç Co-pilotlar birincisi Ege Can Ünlü, Kadın Co-Pilotlar birincisi de eşi Tuncer Sancaklı ile yarışan Asena Sancaklı oldu.

Klasik ralli otomobillerine açık historic ralli klasmanında Parkur Racing'den Üstün Üstünkaya - Kerim Tar Ford Escort MK II ile birinciliği kazanırken, Murat 131 ile baba oğul ekip Ömer Gür - Levent Gür ikinci ve Kategori 1 Birincisi, Murat 124 ile Onur Çelikyay - Serdar Canbek ise üçüncü oldular.

Bu yıl otomobil sporlarının duayen isimlerinden Oğuz Gürsel anısına koşulan TOSFED Ralli Kupası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Hakan Gürel - Çağatay Kolaylı birinciliğe uzanırken aynı zamanda Kategori 2 birincisi oldular. Ömer Yetiş - Çağlar Süren ikinci ve Kategori 3 birincisi olurken, Castrol Ford Team Türkiye takımından Levent Şapçılar - Deniz Gümüş Ford Fiesta R1 ile üçüncülüğü ve Kategori 1 birinciliğini kazanırken, Kategori 4'te GP Garage My Team'den Erhan Akbaş - Ersen Yıldız ekibi ilk sırayı elde etti.

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 67 otomobilin start aldığı ralliyi 52 otomobil tamamlayabildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyon Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde Bodrumlu son süngerci Aksona Mehmet tarafından çıkartılan süngerlerin kullanıldığı kupalar kazananlar ile buluştu. Sporcu ve idareci olarak uzun yıllar Türk otomobil sporlarına hizmet veren duayen isim Satvet Çiftçi tarafından verilen özel ödülü ise en iyi genç pilot olan Ali Türkkan kazandı.

Bu hafta başlayan Turizm haftasında gerçekleştirilen Rally Bodrum, otomobil sporlarının spor turizminin incisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Takımlar, ferdi sporcular ve seyirciler Bodrum sokaklarını doldururken, etkinliğin gerçekleştiği hafta Bodrum yaklaşık 3.000 kişiyi misafir etti.