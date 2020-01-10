Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) kentte görev yapan gazetecileri konut sahibi yapmak üzere başlattığı "Basın Sitesi Konut Projesi"nde başvurular alınmaya başlandı.

SGB Başkanı Zeki Aydıntepe yaptığı açıklamada, birçok ilde gazetecilerin konut sahibi olması için gerçekleştirilen konut projelerinin bir benzerini Sakarya'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ortaklaşa uyguladıklarını belirtti.

Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde tahsis edilen arazide yapılacak olan projenin 2020 yatırım planına alındığını aktaran Aydıntepe, "Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konut projesi kapsamında, Sakarya Gazetecileri Birliği olarak tahsisini sağladığımız arazi üzerine 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 159 konut yapılacak. Öncelikli üyelerimiz olmak üzere Sakarya'da görev yapan tüm medya çalışanları konut projesinden yararlanabilirler. Bizim amacımız Sakarya'da görev yapan tüm meslektaşlarımızın konut sahibi olmalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Aydıntepe açıklamasında, konut başvurusu yapmak isteyenlerin SGB'den alacakları onaylı yazı ile Ziraat Bankası Şubeleri'ne 2+1 daireler için 500, 3+1 daireler için 1000 lira ön başvuru ücretlerini 15 Ocak kadar yatırmaları gerektiğini kaydetti.

Aydıntepe ayrıca, teslimatta belirlenecek konut bedelinin yüzde 10'unun peşin ödendikten sonra geriye kalan tutarın 240 aya bölünerek artmayan sistemle ödeneceği bilgisini kaydetti.