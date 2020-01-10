SGB "Basın Sitesi Konut Projesi"nde başvurular başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel SGB 'Basın Sitesi Konut Projesi'nde başvurular başlıyor - Son Dakika

SGB "Basın Sitesi Konut Projesi"nde başvurular başlıyor

6 saat önce

Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) kentte görev yapan gazetecileri konut sahibi yapmak üzere başlattığı "Basın Sitesi Konut Projesi"nde başvurular alınmaya başlandı.

SGB

Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) kentte görev yapan gazetecileri konut sahibi yapmak üzere başlattığı "Basın Sitesi Konut Projesi"nde başvurular alınmaya başlandı.

SGB Başkanı Zeki Aydıntepe yaptığı açıklamada, birçok ilde gazetecilerin konut sahibi olması için gerçekleştirilen konut projelerinin bir benzerini Sakarya'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ortaklaşa uyguladıklarını belirtti.

Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde tahsis edilen arazide yapılacak olan projenin 2020 yatırım planına alındığını aktaran Aydıntepe, "Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konut projesi kapsamında, Sakarya Gazetecileri Birliği olarak tahsisini sağladığımız arazi üzerine 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 159 konut yapılacak. Öncelikli üyelerimiz olmak üzere Sakarya'da görev yapan tüm medya çalışanları konut projesinden yararlanabilirler. Bizim amacımız Sakarya'da görev yapan tüm meslektaşlarımızın konut sahibi olmalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Aydıntepe açıklamasında, konut başvurusu yapmak isteyenlerin SGB'den alacakları onaylı yazı ile Ziraat Bankası Şubeleri'ne 2+1 daireler için 500, 3+1 daireler için 1000 lira ön başvuru ücretlerini 15 Ocak kadar yatırmaları gerektiğini kaydetti.

Aydıntepe ayrıca, teslimatta belirlenecek konut bedelinin yüzde 10'unun peşin ödendikten sonra geriye kalan tutarın 240 aya bölünerek artmayan sistemle ödeneceği bilgisini kaydetti.

Aydıntepe, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kızın ölümünün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi
AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
21:48 Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika
21:46 Polis hırsızlık zanlısını suçüstü yakaladı - Son Dakika
21:44 Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Son Dakika
21:43 Ümraniye'de silahlı soygun - Son Dakika
21:43 Denizli inşaat sırasında kayan toprağın altında kalan işçi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 21:49:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SGB "Basın Sitesi Konut Projesi"nde başvurular başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]