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SGB'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

16 dakika önce

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

SGB'den Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Aydıntepe, açıklamasında, ülkenin haklı davası uğruna terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlattığını belirterek, "Harekatta canını ortaya koyan yiğitler ordusu kahraman Mehmetçiklerimize, çıktıkları seferde ve bu kutlu yolda yüce Allah'tan üstün başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:00 Kaynak: AA
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