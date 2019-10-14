SGB'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Aydıntepe, açıklamasında, ülkenin haklı davası uğruna terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlattığını belirterek, "Harekatta canını ortaya koyan yiğitler ordusu kahraman Mehmetçiklerimize, çıktıkları seferde ve bu kutlu yolda yüce Allah'tan üstün başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe , Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı 'na destek açıklaması yaptı.

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