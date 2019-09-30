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SGB'den BİK Genel Müdürü Duran'a ziyaret

1 saat önce

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe ile yönetim kurulu üyelerinin, 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduğu Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, kurumun daha aktif hale gelmesine yönelik çalışmalar yapılacağını belirtti.

SGB'den BİK Genel Müdürü Duran'a ziyaret, System.String[]

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe ile yönetim kurulu üyelerinin, 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduğu Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, kurumun daha aktif hale gelmesine yönelik çalışmalar yapılacağını belirtti.


SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Çorbacı, Müjdat Çetin, Salih Yalçıntaş ve Engin Arapoğlu ile İstanbul Topkapı'daki BİK Genel Müdürlüğü binasında Genel Müdürü Rıdvan Duran'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Sakaryalı bir ismin böylesi önemli bir görev üstlenmesinin şehrimizin adına memnuniyet verici olduğunu belirtti. Aydıntepe ayrıca, yazılı medya başta olmak üzere yerel medyanın yaşadığı sorunları dile getirip, bu sorunların çözümü konusunda el birliği çıkış yolu bulunması gerektiğini ve bu konuda SGB olarak her zaman üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.


Projeler yapmayı hedefledik


Üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getirebilmenin uğraşı içinde olacağını belirten Genel Müdür Rıdvan Duran, "BİK'in yapısal bir değişiklikle daha işlevsel konuma gelmesine ve yazılı basın başta olmak üzere çağın gereği internet medyasına ve özellikle medya sektörlerinde çalışanlara yönelikte projeler yapmayı hedefledik. İnşallah bunu medya sektöründen de alacağımız görüşlerle hep birlikte gerçekleştirmenin uğraşı içinde olacağız" diye konuştu. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
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