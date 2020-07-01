SGB yönetimi Vali Kaldırım'ı ziyaret etti - Son Dakika

SGB yönetimi Vali Kaldırım'ı ziyaret etti

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) yönetimini makamında kabul etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) yönetimini makamında kabul etti.

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SGB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik Başkanı Zeki Aydıntepe, yönetim kurulu ve üyelerinden Müjdat Çetin, Salih Yalçıntaş, Ahmet Kaya, Mehmet Karakaş, Suat Beyenal ve Özge Savaşkan'dan oluşan heyeti kabulünde konuşan Vali Kaldırım, Sakarya'nın beklentilerinin üstünde ve her yönüyle öne çıkabilecek bir şehir olduğunu belirtti.

Vali Kaldırım Sakarya'nın tarımı, sanayisi ve turizmi ile gelişen ender kentlerden biri olduğunu belirterek, "Burada müthiş yaylalar var. Trabzon'un yaylalarından bile güzeller. Bunun yanında doğal güzellikler ile turizm yönünden zenginleştirme yapılabilecek potansiyel var. Özellikle pandemi ile ortaya çıkan doğa tatilleri ile burası iyi değerlendirilebilir. Elbette bunları tek başına yapmak mümkün değil. Şehrin dinamikleri ile uyum sağlayıp güzel projeler ortaya koymalıyız. Yani Sakarya'da güzel işleri hep birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, şunları kaydetti:

"Artık globalleşmede ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Sakarya'da bir ıslama köfte ve kabak tatlısı var deniyor. Oysa Sakarya'nın gastronomisine baktığımızda, 3 kıtanın kültürü ile burada 350 civarında yemek çeşidi olduğunu gördüm. Ama bunlar ev dışına çıkmadığı için böyle biliniyor. Yani Sakarya'da turizm açısından müthiş potansiyel var. Hele ki doğa ile iç içe olmak ve tek başına tatil yapmak isteyenler için Sakarya'nın doğallıkları yeter."

Aydıntepe de SGB ve Sakarya basını hakkında bilgilendirme yaptığı Vali Kaldırım'a, sporculuk yönünün yanı sıra hareketli ve ufkunun da geniş olmasının şehre güzel hizmetler kazandıracağının göstergesi olduğunu dile getirerek, Sakarya için yapılacak her güzel hizmette basın olarak yanlarında olacaklarını ifade etti.

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Aydıntepe, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SGB yönetimi Vali Kaldırım'ı ziyaret etti - Son Dakika

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