Sgc Başkanı Matur: "Gazeteciler İçin Zor Bir Dönem"

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.



Sezai Matur açıklamasında, gazeteciler için zor bir dönem yaşandığının altını çizerek, "İşsiz gazetecilerin sayısı rekor düzeyde arttı. 10 Ocak'ı Çalışan Gazeteciler Günü değil, Mücadele Günü olarak görmeye başladık" dedi.



Matur açıklamasının devamında, "10 Ocak, gazetecilerin çalışma haklarına iyileştirmeler getiren ve sosyal haklarını güvence altına alan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 günü Resmi Gazetede yayınlanması nedeniyle 10 yıl süreyle "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlandı. 1971 askeri müdahalesiyle çalışanların haklarına ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar sonrasında 10 Ocak bayram olmaktan çıkarıldı ve "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaya başlandı. Ancak son dönemde çalışamayan ve işsiz gazeteci sayısının rekor düzeyde artması nedeniyle 10 Ocak'ı bir "Mücadele Günü" olarak görmeye başladık. Bugün artık gazetecilik TUİK verileri ile resmen işsizliğin en yüksek olduğu mesleklerden biri olarak kabul edilmektedir. Çok düşük ücretlerle, çok zor şartlarda çalışmak durumunda kalan gazeteciler, geçen yıl ülkemizin yaşadığı ekonomik krizle birlikte hepten işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Kriz sonrası 2 büyük gazete ile birlikte Anadolu'da çok sayıda gazete kapanmış, yüzlerce meslektaşımız işsiz kalmıştır. Çok sayıda gazete de kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Krizin sektöre getirdiği ağır yük ne yazık ki gazetecilerin omuzlarına yüklenmekte, gazeteciler işsiz bırakılarak çözüm aranmaktadır. Bugün gazetecileri tehdit eden tek şey işsizlik tehlikesi değil, basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili kısıtlamalardır. Böyle bir ortamda mesleğinin ilkelerine sahip çıkan, mesleğini her şeyin üstünde tutan gazeteciler olarak sorunlarımızı mesleki dayanışmayla aşabiliriz. Tüm zorlukları aşmak için birlikte hareket etmeli, demokrasilerin vazgeçilmez kaleleri olan gazetelerimizi ve de mesleğimizi korumak adına azami gayret göstermeliyiz. Şu unutulmasın. Çalışma koşulları iyileştirilmiş, özgür bir ortamda mesleğini icra eden gazeteciler ülkenin aydınlık geleceğine çok daha katkı sunacaklardır. Bu bilinçle halkımızdan her zamankinden daha fazla basın kuruluşlarına sahip çıkmalarını bekliyoruz. Zor bir dönem geçiren basının, halkın gözü kulağı ve de sesi olduğunu unutmadan bizlere destek olan halkımıza şükranlarımızı sunarken, meslektaşlarımızın 10 Ocak Basın Mücadele Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

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