SGK 2018 açığı, 15 milyar 712 milyon TL
57 dakika önce
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK'nın 2018'de iyi bir performans gösterdiğini ve gelirlerinin giderini karşılama oranının yüzde 95,5'e yükseldiğini açıkladı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, SGK
'nın 2018'de iyi bir performans gösterdiğini ve gelirlerinin giderini karşılama oranının yüzde 95,5'e yükseldiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:05
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