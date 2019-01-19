Son Dakika Haberleri: SGK 2018 açığı, 15 milyar 712 milyon TL

SGK 2018 açığı, 15 milyar 712 milyon TL

57 dakika önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK'nın 2018'de iyi bir performans gösterdiğini ve gelirlerinin giderini karşılama oranının yüzde 95,5'e yükseldiğini açıkladı.

SGK 2018 açığı, 15 milyar 712 milyon TL, System.String[]
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK'nın 2018'de iyi bir performans gösterdiğini ve gelirlerinin giderini karşılama oranının yüzde 95,5'e yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:05 

Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi
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