Son Dakika Haberleri: Sgk 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Ekledi

Sgk 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Ekledi

21 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik.

Sgk 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Ekledi, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 30 ilacın daha ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı yazı açıklamada, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk. Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır. Eklenen 30 adet ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunmakta olup, bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur" ifadelerini kullandı.

"BEDELİ ÖDENEN YURTİÇİ İLAÇ SAYISI 8 BİN 547'YE YÜKSELDİ" Bakan Selçuk, söz konusu eklemeyle bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısının 8 bin 547'ye ulaştığını aktararak, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8547'ye ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti 17 İlde Adaylarını Açıkladı Son Dakika! SGK, 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Aldı

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Tepki: Tehditlerine Pabuç Bırakmayız Son Dakika! VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 12:42:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sgk 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Ekledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]