 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
SGK, 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak - Son Dakika

SGK, 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavla 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak. Başvurular 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SGK, 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak
02.12.2023 - 01:07,
Abone Ol

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavla 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Başvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Aralık, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK, 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak - Son Dakika


00:01
İsrail ordusu yapay zekayla üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü İsrail ordusu yapay zekayla üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü
23:25
Dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunacak Dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunacak
23:20
Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
22:41
Putin, Rus ordusundaki asker sayısını artırdı Putin, Rus ordusundaki asker sayısını artırdı
22:38
Tekel bayisi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti Tekel bayisi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti
22:23
ABD'de 5 senatör, Çin ile seyahat yasağı talep etti ABD'de 5 senatör, Çin ile seyahat yasağı talep etti
21:38
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı
21:29
48 ilde düzenlenen operasyonda 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı 48 ilde düzenlenen operasyonda 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı

Son Dakika
00:01 İsrail ordusu yapay zekayla üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü
23:25 Dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunacak
23:20 Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Tekel bayisi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti
22:41 Putin, Rus ordusundaki asker sayısını artırdı
22:23 ABD'de 5 senatör, Çin ile seyahat yasağı talep etti
21:38 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı
21:29 48 ilde düzenlenen operasyonda 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı
21:25 Ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 178 Filistinli hayatını kaybetti
21:05 Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi, 16 hedef imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2023 07:21:16. #1.13#
SON DAKİKA: SGK, 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement