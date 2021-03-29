SGK Amasya İl Müdürü Şenel: "SGK prim yapılandırmasında ilk ödeme için son tarih 31 Mart" - Son Dakika

SGK Amasya İl Müdürü Şenel: "SGK prim yapılandırmasında ilk ödeme için son tarih 31 Mart"

29.03.2021 18:19
SGK Amasya İl Müdürü Şenel:

SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, yapılandırma peşin ödemelerinin ve ilk taksitlerin ödenmesinin 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar yapılması gerektiğini belirtti.

SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, yapılandırma peşin ödemelerinin ve ilk taksitlerin ödenmesinin 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar yapılması gerektiğini belirtti.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borç ödemelerinin süresinin Çarşamba günü sona ereceğine değinen Nurcan Yurt Şenel, "SGK'ya yapılandırma başvurusunda bulunan işveren ve sigortalılarımızın sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigortası primi, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, gibi borçlarının peşin ve ilk taksit ödeme süresi 31 Mart 2021 tarihinde sona erecektir" diye konuştu.

Yapılandırma kapsamındaki alacakların gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenmiş olup peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının, iki taksitte ödemede ise yüzde 50'si silineceğine değinen İl Müdürü Şenel, "Taksitli ödemeyi tercih edenler ise ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir Yapılandırmadan yararlanmak için peşin ödemenin veya ilk taksitin en son 31.03.2021'e kadar ödenmesi gerekmektedir. Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları yapılandırma başvuruları kapsamında Yİ-ÜFE ile güncellenmiş olup, 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecektir" şeklinde konuştu.

Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış Genel Sağlık Sigortası (GSS) sigortalılarının 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncelleneceğini hatırlatan Şenel, "Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespit edilenlerin GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının tamamının 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir. Vatandaşlarımız Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için başvuru yapmasına gerek olmadan otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler" ifadelerini kullandı. - AMASYA

SGK Amasya İl Müdürü Şenel: SGK prim yapılandırmasında ilk ödeme için son tarih 31 Mart

Genel Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu, 31 Mart, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SGK Amasya İl Müdürü Şenel: 'SGK prim yapılandırmasında ilk ödeme için son tarih 31 Mart' - Son Dakika


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