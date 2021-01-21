SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma için son çağrı - Son Dakika

SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma için son çağrı

21.01.2021 13:10

SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma için son çağrı Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya İl Müdürü Nejat Deniz: "Yarın ah, vah, keşke demeden bu imkanları bugünden görün ve başvurunuzu yapın" " Hacizlerin kaldırılma imkanını da sağlanmış olacak" Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya İl Müdürü Nejat...

SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma için son çağrı

Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya İl Müdürü Nejat Deniz:

"Yarın ah, vah, keşke demeden bu imkanları bugünden görün ve başvurunuzu yapın"

" Hacizlerin kaldırılma imkanını da sağlanmış olacak"

ANTALYA - Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan vatandaşları 1 Şubat tarihine kadar başvuru yapıp, yapılandırmaya gitmeye davet etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan vatandaşları 1 Şubat tarihine kadar başvuru yapmaya davet etti. Uzatılmış başvuru tarihinin son çağrı olduğunun altını çizen Nejat Deniz, "Bizim son çağrımız gelin bu büyük fırsatı kaçırmayın. 1 Şubat tarihine kadar başvurunuzu mutlaka ama mutlaka yapın. Yarın ah, vah, keşke demeden bu imkanları bugünden görün ve başvurunuzu yapın" dedi.

"Başvuru süresi 1 ay uzatıldı"

Başvuru süresinin 1 ay daha uzatılarak 1 Şubat tarihine kadar devam ettiğini söyleyen SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, "Biliyorsunuz 7256 sayılı kanun ile, ödeme kolaylığı geldi. Bu ödeme kolaylığı içerisinde bizim kurumumuzun alacakları da söz konusu. 31 Aralık 2020 itibari ile başvuru tarihleri sona eriyordu ancak bu yapılandırma kanununa yoğun ilginin bulunması sebebiyle başvuru süresi 1 ay uzatıldı. 1 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılandırmalar devam edecek. Bu süreç içerisinde kurumumuzun alacaklarının da bir an evvel yapılandırılması için biz sigortalarımızı ve işverenlerimizi başvuruda bulunmaya davet ediyoruz. Gelin diyoruz, yapılandırın, yapılandırmadan karlı çıkın" diye konuştu.

"Hacizlerini kaldırma imkanını da sağlamış olacaklar"

Başvuruda bulunup haciz işlemi olan işverenlerinde hacizlerini kaldırma imkanı sağlayacağını söyleyen Nejat Deniz, "Yapılandırma gerçekten birçok avantajı da bünyesinde barındırıyor. Biz bu yapılandırmaya başvuranlar için teminat istemiyoruz. Teminat bulmak zorunda kalmayacak işverenlerimiz. Aynı zamanda yapılandırmaya başvuran işverenlerimiz çalıştırmış olduğu sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanmaya devam edecekler. Bu da işverenlerimiz açısından son derece büyük bir avantaj. Ayrıca haciz olan işverenlerimiz yönünden ödemelerini yaptığı müddet içerisinde hacizlerini kaldırma imkanını da sağlamış olacaklar. Dolayısıyla 7256 sayılı kanun birçok avantajı biranda işverenlerimize ve sigortalılarımıza sunmaktadır. 1 Şubat tarihine kadar sigortalılarımız E-devlet üzerinden işverenlerimiz ise E sigorta üzerinden başvuruda bulanabilecekler. Eğer ki internet üzerinden başvuru yapamıyorlarsa biz onları doğrudan SGK merkezlerimize davet ediyoruz. Buraya gelerek bizzat başvuruda bulunmaları da mümkün. Ayrıca posta ile de başvuru imkanı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Hepsinin başvuru tarihi 1 Şubat'ta sona ermektedir"

Yapılandırmanın birçok avantajı olduğundan bahseden Deniz, tüm işlemler için başvurunun 1 Şubat'ta sona erdiğini belirtirken, "7256 sayılı kanun sadece primleri kapsayan bir ödeme kolaylığı değil. Aynı zamanda genel sağlık sigortalarımız açısından da gecikme zammı alınmadan sadece ana paralarını ödemeye imkan tanıyan bir fırsat sunuyor. Bunun yanında daha önce Bağkurlu sigortalılarımızın durdurulan sigortalılık sürelerini yeniden ihya etmelerine de imkan veriyor. Bunların yanında işverenlerimizin veya sigortalılarımızın rücu alacak davalarına ilişkin yersiz alınan gelir ve aylıkların geri ödenmesine ilişkin borçları da varsa bunlarda yapılandırma kapsamına girmektedir. Hepsinin başvuru tarihi 1 Şubat'ta sona ermektedir" ifadelerini kullandı.

SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma için son çağrı
SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma için son çağrı
SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma için son çağrı
SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma için son çağrı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma için son çağrı - Son Dakika


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