SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış... - Son Dakika
Son Dakika Güncel SGK Başkan Vekili Yılmaz: 'Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış... - Son Dakika

SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış...

6 saat önce

SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz.

SGK Başkan Vekili Yılmaz:

SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz."

Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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