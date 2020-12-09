SGK Başkan Vekili Yılmaz: Yapılandırmaya yüksek bir başvuru ve ödeme bekliyoruz - Son Dakika

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili İsmail Yılmaz, yapılandırma başvuruları ve ödemelerine çok yoğun katılım beklediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız hızla müracaat kanallarını kullanıyorlar. Önceki yıllardan daha yüksek bir başvuru ve ödeme bekliyoruz" dedi.

SGK Başkan Vekili Yılmaz, '7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu' ile ilgili basın toplantısı düzenledi. SGK konferans salonundaki toplantıya Yılmaz'ın yanı sıra, SGK Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün, Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç katıldı. Yılmaz, '7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu' kapsamında, 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ilişkin olup, 17 Kasım 2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırılacağını söyledi. Başvuruların, kanununun yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılabileceğini hatırlatan Yılmaz, "İlk taksit için son ödeme tarihi 1 Mart 2021'dir. İhya sürelerine ilişkin başvuru ise 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Genel Sağlık Sigortası prim borçları için başvuru şartı olmaksızın 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödeme yapılabilecektir" dedi.

Yapılandırma için vatandaşların isterlerse şahsen, isterlerse de internet üzerinden başvurabileceklerini söyleyen Yılmaz, "İşverenler; e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b sigortalıları; e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine ve primlerini kendileri ödeyenler ise e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabileceklerdir" diye konuştu. 'YAPILANDIRMAYA YOĞUN KATILIM BEKLİYORUZ'Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının yüzde 50'si ile bugüne kadar uygulanan faizlerin tamamen silineceğini belirten Yılmaz, "Kalan anaparanın ise sadece yüzde 50'si Yİ-ÜFE ile güncellenmektedir. Ayrıca yeni hesaplanacak tutar peşin ödenirse yine hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitte ödenirse de yüzde 50'si silinmektedir. Yapılandırma başvuruları ve ödemelerine çok yoğun bir katılım bekliyoruz. Vatandaşlarımız hızla müracaat kanallarını kullanıyorlar. Önceki yıllardan daha yüksek bir başvuru ve ödeme bekliyoruz" dedi. 'YAPILANDIRMAYLA GECİKME CEZALARI VE ZAMLAR SİLİNECEKTİR'Yılmaz, genel sağlık sigortasında borçluların müracaatına gerek bulunmadığını belirterek, "Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlularımıza 30 Nisan 2021'e kadar süre tanınmakta ve bu süre içerisinde prim borcunun ana para miktarını istedikleri gibi (peşin, taksitler halinde, parça parça) ödemeleri beklenmektedir. 30 Nisan 2021'e kadar ana para borcunun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammının tamamı silinecektir. Örneğin 6 bin 374 lira ana para borcu 3 bin 344 lira gecikme cezası ve gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısı 30 Nisan 2021'e kadar borcunu ödemesi halinde, 9 bin 718 lira yerine sadece ana para olan 6 bin 374 lira ödeyecektir. Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021'e kadar gelir testi yaptırır ve geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa GSS borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir" diye konuştu. '1 YIL İÇİNDE 30 GÜN GSS PRİMİ ÖDEYENLER SAĞLIKTAN YARARLANACAK'Yılmaz, GSS borçlularının, borçlarını ödeyene kadar geçen sürede sağlığa erişimleri ile ilgili, "Bu sigortalılarımız, 2020 Ağustos ayı ve öncesi prim borçlarına bakılmaksızın, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde 30 gün GSS primi ödenmiş olması ve 2020 Ağustos ayı sonrasında 60 gün ve daha fazla prim borcu olmaması şartları ile 30 Nisan 2021 tarihine kadar özel hastaneler dahil sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar ayrıca eczanelerden ilaç da temin edebilecekleridir. Ayrıca, 4/b (Bağ-Kur), Ek-5 (tarımda süreksiz çalışanlar) ve Ek-6 (taşıma araçlarında kısmi çalışanlar) kapsamındaki sigortalılarımız, borçlarını yapılandırarak, ilk taksiti ödemeleri ve yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması halinde sağlık yardımlarından yaralanabileceklerdir" dedi. 'SMA HASTALARININ İLAÇLARINDAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR'

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaç talepleriyle ilgili, "Tüm dünyada SMA hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde yer almakta olup; Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yurt dışından özel izinle getirilerek, aracısız ve ücretsiz olarak hastalarımıza ulaştırılmaktadır. İlaçların yanı sıra bu kapsamdaki her türlü tetkik ve tedaviye erişim de ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Tüm hastalıklar için çıkan yeni ilaç, tetkik ve tedavi yöntemlerinin etkinliği ve yerindeliği, ilgili komisyonlarca takip edilmeye ve gözlemlenmeye devam edilmektedir. Devletimiz daima tüm vatandaşlarımızın yanındadır" ifadesini kullandı.