SGK Başkan Vekili Yılmaz: Yapılandırmaya yüksek bir başvuru ve ödeme bekliyoruz (2) - Son Dakika

'GSS BORCU OLAN VATANDAŞLARIMIZA ÇOK BÜYÜK KOLAYLIK GETİRİYORUZ'

SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşların başvuru yaptıkları anda gecikme cezası ve faizlerinin silindiğini, son ödeme tarihine kadar ana borçlarını ödeyebileceklerini söyledi. Yılmaz, ilk defa gelir testi yaptıracak olan Genel Sağlık Sigortalıların gelir tespitlerinin sonucuna göre, yaşadıkları hane içinde kişi başı gelirlerinin brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olanların tüm GSS borçlarının silineceğini ve gelirlerinde artış olup testlerinin sonuçları değişinceye kadar sağlık hizmetine erişimlerinin ücretsiz olacağını ifade etti. Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında dile getirdiği, dünyanın en güçlü sistemlerinden biri olarak örnek gösterdiği Genel Sağlık Sigortası sistemi, Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendinin de olağanüstü alaka gösterdiği bir alandır. Vatandaşlarımız bu çok avantajlı yapılandırma koşullarını kaçırmasınlar ki bu sistemden yararlanmaya devam etsinler" dedi.