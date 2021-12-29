SGK Başkanı Ceylan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ceylan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.
Ceylan, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Kaynak: AA
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