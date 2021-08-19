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SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarma yasağı sonrası sigortalı sayısında 200 bin artış oldu - Son Dakika

SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarma yasağı sonrası sigortalı sayısında 200 bin artış oldu

19.08.2021 13:25
SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarma yasağı sonrası sigortalı sayısında 200 bin artış oldu, System.String[]

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, temmuz ayı itibarıyla sona eren işten çıkarma yasağı sonrası Bursa'da istihdamın 30 bin artış gösterdiğini söyledi.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, temmuz ayı itibarıyla sona eren işten çıkarma yasağı sonrası Bursa'da istihdamın 30 bin artış gösterdiğini söyledi. Bu dönemde Türkiye genelinde sigortalı çalışan sayısında da 200 bin kişilik artış yaşandığını belirten Yılmaz, "Biz bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, SGK tarafından düzenlenen '7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Semineri'ne ev sahipliği yaptı. BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve SGK Başkanı İsmail Yılmaz'ın yanı sıra Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik, Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Karaca, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği Başkanı Fatih Arslan ile firma temsilcileri katıldı.

'KANUNU İŞ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BULUYORUZ'Toplantının açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandeminin birçok sektörde yıkıcı etkilerini sürdürdüğü dönemde işletmeleri ve çalışanları koruyan düzenlemelerin büyük önem taşıdığını kaydetti. BTSO olarak salgın döneminde ilgili bakanlıklar ve TOBB nezdinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Burkay, "Pandeminin ilk günlerinde odamızın liderliğinde 90'ı aşkın sivil toplum kuruluşumuzla istihdamı korumak adına ortak bildiri yayımlayan ilk şehirlerden biri olduk. Yeni normalleşme sürecinin de ilave düzenlemelerle desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında; KDV ve SGK prim ödemelerinin ertelenmesi firmalarımıza rahat bir nefes aldırmıştır. Bununla birlikte odamızın talepleri doğrultusunda SGK ile özel hastaneler arasında yapılan sözleşme gereği uygulanan sağlık uygulama tebliği rakamları yıllık enflasyon oranında güncellenmiştir. Kamuya olan mali borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemelerin yer aldığı 7326 sayılı kanunu da iş dünyamız adına oldukça önemli buluyoruz. Tüm bu destekler için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetimize ve Sosyal Güvenlik Kurumu'muza teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.İLK TOPLANTI BURSA'DASGK Başkanı İsmail Yılmaz da 7326 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmanın ilk toplantısını Bursa'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye genelinde bu toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, "Pandemi döneminde ilk olarak 7256 sayılı yapılandırmayı düzenlemiştik. Bu kapsamdaki müracaatlara baktığımızda kriz dönemini de göz önünde bulundurursak gerçekten iyi bir başarı elde ettik. Kurumun 202 milyar liralık alacağını yapılandırdık. 2 milyon 250 bin civarı vatandaşımız yapılandırmaya müracaat etti. 7326 sayılı yapılandırmada da aynı başarıyı bekliyoruz. Bu yapılandırma kanunu kapsamındaki düzenlenmelerle zor bir dönemden geçen iş dünyamızın yanında olarak sıkıntılarını bir miktar azaltmayı ve bu dönemi atlatmayı sağlamalarını hedefliyoruz" dedi.'İSTİHDAM AZALMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Temmuz ayı itibarıyla sona eren fesih kısıtı sonrası istihdam piyasasındaki gelişmeleri de değerlendiren Başkan Yılmaz, "Bunun sonuçlarını merak ediyorduk. İlk ay verilerine baktığımızda Bursa'da yaklaşık 30 bin civarı bir sigortalı işçi artışımız olduğunu görüyoruz. Türkiye genelinde de yaklaşık 200 bin artış var. Dolayısıyla herhangi bir sektörümüzde şu an işten çıkarma veya istihdamın azalması söz konusu değil. Ülkemiz adına çok sevindirici bir sonuç. Biz bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Gerek devlet gerek sivil toplum kuruluşları gerekse de odalarımız olarak tüm unsurları ile güçlü bir Türkiye yolunda her daim çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarma yasağı sonrası sigortalı sayısında 200 bin artış oldu
SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarma yasağı sonrası sigortalı sayısında 200 bin artış oldu
SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarma yasağı sonrası sigortalı sayısında 200 bin artış oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarma yasağı sonrası sigortalı sayısında 200 bin artış oldu - Son Dakika


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