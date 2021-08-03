Üye Girişi
SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarmalarda olağanüstü durum yok - Son Dakika

SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarmalarda olağanüstü durum yok

03.08.2021 12:29
SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarmalarda olağanüstü durum yok, System.String[]

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, işten çıkarma yasağının 1 Temmuz'da sona ermesiyle ilk ay için işten çıkarma sayılarında çok ciddi değişiklik olmadığını belirterek, "Bilakis sigortalı sayılarımızda artışın olduğunu da görüyoruz.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, işten çıkarma yasağının 1 Temmuz'da sona ermesiyle ilk ay için işten çıkarma sayılarında çok ciddi değişiklik olmadığını belirterek, "Bilakis sigortalı sayılarımızda artışın olduğunu da görüyoruz. Geçmiş yıllarla eş değer seyrediyor. Olağanüstü durum söz konusu değil" dedi.

SGK Başkanı Yılmaz, 7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' hakkında basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, 9 Haziran'da düzenlemesi yapılan ve yürürlüğe giren kanunla kurumun alacaklarının yapılandırılmasının düzenlendiğini belirtti. Kanun ile kurum alacaklarından tamamının gecikme zammı ve gecikme faizlerinin silindiğini belirten Yılmaz, "Bunun yerine yurt içi üretici fiyat endeksi ile güncellenen tutarlar ödenecektir. Bu güncellenen tutarın peşin ödenmesi halinde TÜFE'nin yüzde 90'ı silinecektir. İki taksit halinde ödemesi halinde yüzde 50'si silinecektir. İdari para cezalarının ise yüzde ellisi silinecektir. Kalan tutarlar Yİ-TÜFE ile güncellenecektir. Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla da ödenebilecektir. İşveren sigortalılarımız borçlarını ikişer aylık taksitler halinde ödeyebilecektir" dedi.

Örnek borç hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, 5 bin 534 lira ödemesi olan borcun, yapılandırmaya müracaat edilip peşin ödendiği takdirde 1292,25 lira olarak ödendiğini söyledi. Yılmaz, "Bu yapılandırma çok ciddi avantaj sağlamaktadır. Biz bu kapsamda bütün borçlarımızı, işverenlerimizin, sigortalılarımızın, Bağ-Kur'lularımızın primini kendi ödeyenlerin tamamını bu avantajdan faydalanması için müracaatlarını bekliyoruz. Yapılandırmadan faydalananalar, borçlarını peşin öderlerse 'borcu yoktur' yazısı alabilecekler. Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla yine 'borcu yoktur' yazısı alabilecekler bu şekilde ihalelere katılabilecekler, ödemelerini alabilecekler ve kurumuzun ödemiş olduğu teşvik ve desteklerden faydalanabilecekler" diye konuştu.Yılmaz, Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden yangınlar kapsamında mağdur olanların da SGK prim borç ödemlerinin ertelendiğini anımsattı.'GEÇMİŞ YILLARLA EŞDEĞER ŞEKİLDE SEYREDİYOR'

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran SGK Başkanı Yılmaz, işten çıkarma yasağının 1 Temmuz'da sona ermesiyle geçen dönemlerden farklı olarak SGK verilerinde ciddi değişiklik meydana gelmediğini belirtti. Yılmaz, "Veriler bugün netleşecek ancak ilk ay içerisinde almış olduğunuz veriler de değişen bir durum olmadı. Bilakis sigortalı sayılarımızda bir artışın olduğunu görüyoruz, bir önceki döneme göre. Geçmiş yıllarla eşdeğer şekilde seyrediyor ve bu ülkemiz açısından pozitif olarak değerlendiriyoruz. Geçmiş aylarla baktığımızda olağanüstü bir durum söz konusu değil. Toplamda baktığımızda sigortalı sayımızda bir artış olacağını öngörüyoruz" dedi.


SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarmalarda olağanüstü durum yok
SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarmalarda olağanüstü durum yok

Sosyal Güvenlik Kurumu, İsmail Yılmaz, 1 Temmuz, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarmalarda olağanüstü durum yok - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı 11:57 Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi 11:34 Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor 11:26 Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti 11:16 Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan 10:29 Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan "güvenCE Etiketi" Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı 10:22 Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı
Bankta unutulan telefonu ve cüzdanı gözüne kestiren kadın, kendisine aitmiş gibi alıp kayıplara karıştı 09:56 Bankta unutulan telefonu ve cüzdanı gözüne kestiren kadın, kendisine aitmiş gibi alıp kayıplara karıştı İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var 09:49 İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Diyarbakır'da meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu Diyarbakır'da meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu         
12:21
Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi         
11:49
Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada         
11:31
Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu         
11:24
Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor         
11:00
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı         
10:27
Son dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 oldu Son dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 oldu         
09:58
Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?         
09:52
Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı         
09:46
Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi         
09:45
146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
08:48
Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı         
08:29
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi         
23:55
Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok         
23:35
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in "Ne olur helikopter gönderin" sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı         
18:34
Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 12:40:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarmalarda olağanüstü durum yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement