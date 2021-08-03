SGK Başkanı Yılmaz: "Kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve faizleri siliniyor" - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'ın toplantının yapılacağı salona gelmesi

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'ın konuşması ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hakkında düzenlendiği basın toplantısında konuştu. (1)