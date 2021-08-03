Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'ın toplantının yapılacağı salona gelmesi
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'ın konuşması ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hakkında düzenlendiği basın toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › SGK Başkanı Yılmaz: 'Kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve faizleri siliniyor' - Son Dakika