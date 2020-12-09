SGK Başkanı Yılmaz: "Yapılandırma düzenlemesi vatandaşlarımızı pandemi sürecinde rahatlatmak adına büyük önem arz ediyor" - Son Dakika

SGK Başkanı Yılmaz: "Yapılandırma düzenlemesi vatandaşlarımızı pandemi sürecinde rahatlatmak adına büyük önem arz ediyor"

09.12.2020 14:25
SGK Başkanı Yılmaz:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, "Hayata geçirdiğimiz yapılandırma düzenlemesi işverenlerimizi ve vatandaşlarımızı özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ekonomik olarak rahatlatmak adına büyük önem arz ediyor" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, "Hayata geçirdiğimiz yapılandırma düzenlemesi işverenlerimizi ve vatandaşlarımızı özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ekonomik olarak rahatlatmak adına büyük önem arz ediyor" dedi.

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminde istihdam alanında alınan önlemlerden bahseden Yılmaz, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızca mücbir hal ilan edilen sektörlerde prim ödeme sürelerini altı ay süreyle erteledik. Bu şekilde 1.2 milyon işyerimizde çalışan yaklaşık 8 milyon sigortalımız için aylık ortalama 10,7 milyar TL'lik bir rahatlama imkanı sunmuş olduk. Yine aynı mücbir sebep kapsamında Bağ-Kur sigortalılarının neredeyse tamamının primlerini erteledik. İcra takiplerini, idari para cezalarının tebliğlerini durdurduk. Acil durumlar haricinde denetimleri durdurduk. Sokağa çıkma yasağı tedbiri uygulanan vatandaşlarımızın da prim borçlarını erteledik. Bu anlamda mağduriyetlerin önüne geçmek bakımından ciddi bir finansal destek de sağlamış olduk" ifadesini kullandı.

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu'na ilişkin vatandaşların başvuru süreçlerini iyi takip etmesi gerektiğini ve başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, yapılandırma kapsamındadır" uyarılarını yaptı.

Yılmaz, son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlatarak, ilk taksit için son ödeme tarihinin ise 1 Mart 2021 olduğunu söyledi. Vatandaşların nereden başvuru yapabileceğini ilişkin bilgi veren Yılmaz, "İşverenler; e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuru yapabileceklerdir" dedi.

Yapılandırma ile vatandaşların büyük bir avantaj kazanacağının altını çizen Yılmaz, "Anapara borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacaktır. Bunların yerine borçlar Yurtiçi Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenecektir. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'si silinmektedir. İdari para cezalarının anapara borcunun yüzde 50'si silinmekte, kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenmektedir. Asılları ödenmiş alacakların fer'ilerinin yapılandırılarak ödenmesi halinde yüzde 60'ı silinmektedir. Yapılandırma ödemeleri düzenli olarak devam ettiği sürece işverenlerimizin sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanması, ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla borcu yoktur yazısı alabilmeleri sağlanmaktadır" diye konuştu.

Yapılandırma konusunda örnek veren Yılmaz, "2008'de bin 200 TL anapara borcu olan bir vatandaşımızın bugün yapılandırma olmasaydı ödeyeceği faiz yaklaşık 3 bin 580 TL olacaktı. Ancak söz konusu faiz yapılandırma sonrasında güncellenerek, 3 bin 580 TL'den 818 TL'lere kadar düşecektir. Borcun peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE güncelleme tutarı olan 818 TL'nin de yüzde 90'ı silinerek, yapılandırma öncesi 4 bin 780 TL olan borç, bin 281 TL olarak ödenebilecektir" diye konuştu. - ANKARA

SGK Başkanı Yılmaz: Yapılandırma düzenlemesi vatandaşlarımızı pandemi sürecinde rahatlatmak adına büyük önem arz ediyor
SGK Başkanı Yılmaz: Yapılandırma düzenlemesi vatandaşlarımızı pandemi sürecinde rahatlatmak adına büyük önem arz ediyor
SGK Başkanı Yılmaz: Yapılandırma düzenlemesi vatandaşlarımızı pandemi sürecinde rahatlatmak adına büyük önem arz ediyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, İsmail Yılmaz, Sigorta, Bağ Kur, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SGK Başkanı Yılmaz: 'Yapılandırma düzenlemesi vatandaşlarımızı pandemi sürecinde rahatlatmak adına büyük önem arz ediyor' - Son Dakika Ekonomi


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