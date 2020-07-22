SGK Bilecik İl Müdürlüğüne "Erişilebilirlik Belgesi" verildi - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde düzenleme yapan ve bina girişini uygun hale getiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğüne "Erişilebilirlik Belgesi" verdi.

Şentürk, engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu belirterek, hayata aktif bir şekilde katılmalarını sağlayacak şekilde düzenleme yapan kamu kurum ve kuruluşlarına "Erişilebilirlik Belgesi" verildiğini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından ildeki 395 kamu kurum ve kuruluşlarına ait binada denetimler yapıldığını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Denetimler sonucunda, komisyon tarafından hazırlanan 'Erişilebilirlik Belgesi'ni alan ilk kamu kurumu, yaptığı düzenlemeler ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü olmuştur. Müdürlüğe ait binada, engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde düzenlemelerin önemli kısmı mimari olarak inşa edildi. Bina girişi, otoparklar, engelli rampaları, kapılar, koridorlar, asansörler de ortopedik ve görme engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmiştir."

Vali Şentürk, Kovid-19 salgını süreci nedeniyle ara verilen denetim çalışmalarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde devam edeceğini sözlerine ekledi.