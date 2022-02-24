SGK'DAN 4 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE KADIN İSTİHDAMI DESTEĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

SGK'DAN 4 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE KADIN İSTİHDAMI DESTEĞİ

24.02.2022 13:27

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), AB destekli 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile yanlarında kadın istihdam edecek 4 bin kadın girişimciye, asgari ücretin yüzde 65'i kadar hibe desteği sağlayacak.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), AB destekli 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile yanlarında kadın istihdam edecek 4 bin kadın girişimciye, asgari ücretin yüzde 65'i kadar hibe desteği sağlayacak. Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, projenin 7 ilde uygulanacağını ve başvuruların başladığını söyledi.

'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin uygulandığı 7 ilden olan Kahramanmaraş'ta, SGK İl Müdürlüğü tarafından tanıtım toplantısı düzenlendi. SGK İl Müdürü Harun Akbalaban'ın ev sahipliğinde otelde gerçekleştirilen toplantıda projenin detayları, sunumla anlatıldı. SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, yüzde 85'i AB, yüzde 15'i de ulusal kaynaklardan sağlanacak 29,5 milyon euro'luk proje olduğunu söyledi. Kahramanmaraş ile Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun ve Şanlıurfa'da uygulanacak proje kapsamında 7 ilde 4 bin kadın girişimci belirleyeceklerini kaydeden Alıç, "Bu 4 bin kadın girişimciye, yanlarına alacakları 4 bin kadından dolayı asgari ücretin işverene maliyetinin yüzde 65'i kadar 20 ay süreyle doğrudan hibe desteği sağlamış olacağız. 2022 yılında 3 bin 984 liraya tekabül eden bir desteği bu şekilde ilave kadın istihdamı sağlayan işverenlere sağlamayı hedefliyoruz. Projenin amacı, öncelikle kayıtlı kadın istihdamının artırılması, desteklenmesi ve geçmişi fazla olmayan, yeni kurulmuş, işçi sayısının fazla olmadığı küçük ölçekli kadın işletmelerin piyasada tutunabilmesi, gelişimin ve ülke ekonomisine katkısının sağlanmasıdır. 4 bin rakamı belki küçük görünse de bu projeyle ülke genelinde yaratacağı etki ve farkındalıkla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'KAYIT DIŞI KADIN İSTİHDAM ORANI YÜZDE 33,8'

Türkiye'de kadınların istihdama katılım oranının yüzde 32'lerde ve oranın yabancı ülkelerle kıyaslandığında da çok düşük olduğunu belirten Savaş Alıç, "Bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 80, AB ülkelerinde yüzde 70, OECD ortalamaları yüzde 67. Yani kadınların istihdam oranının çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Kayıt dışı istihdam oranlarına baktığımızda 2021 Aralık ayı verilerine göre erkeklerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 25 seviyesindeyken, kadınlarda bu oranın yüzde 33,8 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Projenin hedefi de kayıtlı kadın istihdamını artırıp inşallah bu oranları daha düşük seviyelere indirecek şekilde katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Hem kadın istihdamını artırmak hem de kadın girişimcilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen projenin ön başvuruları 21 Şubat'ta e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. 5 Mart 2012'den sonra açtığı işletmelerde en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden kadın girişimciler, projenin hedef kitlesini oluşturuyor. Bu kapsamdaki 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacak.

SGK'DAN 4 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE KADIN İSTİHDAMI DESTEĞİ
SGK'DAN 4 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE KADIN İSTİHDAMI DESTEĞİ
SGK'DAN 4 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE KADIN İSTİHDAMI DESTEĞİ

YORUMLAR
500
Türkiye, rüzgar enerjisi kurulumunda Avrupa'da dördüncü oldu Türkiye, rüzgar enerjisi kurulumunda Avrupa'da dördüncü oldu AB'de ticari araç satışları ocakta azaldı AB'de ticari araç satışları ocakta azaldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İstihdam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SGK'DAN 4 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE KADIN İSTİHDAMI DESTEĞİ - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:14:56. #1.12#
SON DAKİKA: SGK'DAN 4 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE KADIN İSTİHDAMI DESTEĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement