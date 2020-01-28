SGK'dan Almanya'da yaşayan 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği iddiasına yanıt - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SGK'dan Almanya'da yaşayan 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği iddiasına yanıt - Son Dakika Ekonomi

SGK'dan Almanya'da yaşayan 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği iddiasına yanıt

12 dakika önce

Sosyal Güvenlik Kurumu, Almanya'da yaşayan 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği ve SGK'nın 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini geri istediği şeklindeki bilginin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

SGK'dan Almanya'da yaşayan 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği iddiasına yanıt, System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu, Almanya'da yaşayan 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği ve SGK'nın 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini geri istediği şeklindeki bilginin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:21 
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