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SGK'dan Almanya'da yaşayan 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği iddiasına yanıt
12 dakika önce
Sosyal Güvenlik Kurumu, Almanya'da yaşayan 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği ve SGK'nın 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini geri istediği şeklindeki bilginin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Almanya'da yaşayan 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği ve SGK'nın 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini geri istediği şeklindeki bilginin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:21
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