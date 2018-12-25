Son Dakika Haberleri: Sgk'dan Başkan Aydın'a Teşekkür Plaketi

Sgk'dan Başkan Aydın'a Teşekkür Plaketi

1 saat önce

Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Kadir Boztepe, kente yaptığı hizmetlerden dolayı Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür plaketi verdi.

Sgk'dan Başkan Aydın'a Teşekkür Plaketi, System.String[]
Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Kadir Boztepe, kente yaptığı hizmetlerden dolayı Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür plaketi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydın, SGK İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katılarak kurum çalışanlarıyla yemekte buluştu.

Programda konuşan Boztepe, Aydın'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Sivas'a değer kattınız, dışarıdan bir misafir davet ettiğiniz zaman şehriniz müsait değilse sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yemek yedirecek güzel bir mekan, yatırılacak uygun bir otel ve gezecek temiz bir şehir yoksa sıkıntı yaşıyorsunuz. Belediye başkanımıza şehrimize katmış olduğu güzelliklerden dolayı ve çalışma dönemimde kurumumuza vermiş olduğu katkılar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Boztepe, hizmetlerinden dolayı Aydın'a plaket takdim etti.

Belediye Başkanı Sami Aydın da davetinden dolayı Boztepe'ye teşekkür ederek, "10 yıllık belediye başkanlığım sürecinde kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştık. Şehrimizde güzel gelişmeler oldu. Bunu da sizlerin takdir etmesi bizim adımıza büyük bir onur. Yaptığınız işin hakkını vermek önemlidir, bugün Sivas kamuoyunun her kesiminin bize geçer not verdiği kanaatindeyim." dedi.

Programa Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:40 Kaynak: AA

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