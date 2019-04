Sgk'dan 'Destek Bizden, İstihdam Sizden' Çağrısı

"Burası Antalya, Burada İş Var" çağrısı KETOB ve KEMİAD bünyesinde Kemer'de, KUTSO öncülüğünde Kumluca' da ve ALTSO ile ASMMMO bünyesinde Alanya'da devam ettirildi.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, "Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdam için, üç ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra işçinin ücretini de devlet olarak biz karşılıyoruz. Takip eden dokuz aylık sürede de prim ve vergi desteği olarak devam edeceğiz. İşe alınacak kişinin kadın, 18-25 yaş arası genç erkek veya engelli olması halinde on iki aylık süreye altı ay ilave süre verilecektir." dedi.



"Asgari ücret desteğine bu yıl da devam ediliyoruz"



İşverenlere verilen ücret desteğinin yanında 2016 yılında başlatılan asgari ücret desteğine bu yıl da devam edildiğini bildiren Deniz, geçen yıl dokuz ay olarak uygulanan asgari ücret desteği süresinin bu yıl 12 aya çıkarıldığını ifade etti.



İstihdam seferberliği çalışmalarında daima istihdam sağlayan işverenlerin yanlarında olduklarını vurgulayan İl Müdürü Deniz, 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerine 150 lira asgari ücret desteği verildiğinin altını çizdi. - ANTALYA

