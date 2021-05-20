SGK'dan GMİS'e ziyaret - Son Dakika

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erkin Avcı, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erkin Avcı, İl Müdür Yardımcısı Okan Şentürk ve Özel Kalem Nevin Abanoz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'in de hazır bulunduğu ziyarette SGK İl Müdürü Avcı, 15'incisi kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası ve güncel Sosyal Güvenlik Uygulamaları hakkında bilgi aktardı. - ZONGULDAK