SGK'dan işletmelere önemli destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Pandeminin yoğun şekilde devam ettiği bu süreçte, 7256 sayılı Kanun ile düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine yönelik son dönemde atılan adımlar sanayicimize, esnafımıza fırsat ve kolaylık sunmaktadır" dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi, video konferans toplantısında SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal'i konuk etti. 7256 sayılı Kanun ile düzenlenen SGK prim borçlarının yapılandırma esasları ve yeni istihdam destekleri konusunda bilgilendirme yapan Gülcemal, SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin yeni yasal düzenlemeleri MÜSİAD üyelerine anlattı.

Üretimi ve istihdamı teşvik edici adımlar

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, toplantıya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Covid-19 pandemisi nedeni ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Böyle bir dönemde ülkemizin yeniden büyüme sürecine girmesi ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi adına devletimiz; sanayicimize, esnafımıza pirim ve vergi borçları olmak üzere birçok alanda fırsat ve kolaylık sunmakta, üretimi ve istihdamı teşvik edici adımlar atmaktadır. Üretim gücümüzü artırarak bu dönemi atlattığımızda Türkiye'nin önünün açık olduğuna inancım tamdır. Ülkemizin aydınlık yarınları için yatırım-üretim-ticaret alanında teşvik edici, girişimciyi destekleyici, işçiyi ve işvereni verimli kılacak adımların atılmasını her zaman destekliyoruz. Bu minvalde üyelerimizden gelen soru ve talepler doğrultusunda, 7256 sayılı Kanun ile düzenlenen SGK prim borçlarının yapılandırma esasları ve yeni istihdam destekleri hakkında bilgi almak üzere SGK İzmir İl Müdürümüz Ekrem Gülcemal ile bir araya geldik. Bizlere verimli bilgilendirmelerinden dolayı SGK İzmir İl Müdürümüze çok teşekkür ederim."

"Borcunu yapılandırmak isteyenler için bir fırsat"

SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal ise yeni kanuni düzenlemenin borcunu ödemek isteyenler için bir fırsat olduğunu vurgulayarak kanun kapsamına giren borçluları ve borçlarını yapılandırmak isteyenlerin faydalanabileceği fırsatları anlattı. Ekrem Gülcemal "Pandeminin ekonomik yansımalarından dolayı zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Bunun esnafımıza, sanayicimize, iş insanlarımıza yansıması oldukça ağır oldu. Bunları bir nebze bertaraf edebilmek adına devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile hem SGK pirim borçlarına, hem vergi pirim borçlarına ve diğer kamu kurumlarında tahakkuk eden borçlara ödeme kolaylığı getirdi. Burada peşin veya taksitlendirme yapabiliyoruz. Borçluların yapılandırılma için 31 Aralık tarihine kadar istisnalar hariç, kuruma gitmeden işverenlerimiz e-bildirge, sigortalılarımız ise e-devlet üzerinden online başvuru yapabilirler" dedi. Yeni düzenlemelerle her işverene uygun sigorta prim desteği verildiğini de vurgulayan Ekrem Gülcemal, bilgilendirme sunumunun ardından MÜSİAD İzmir üyelerinin sorularını cevaplayarak sözlerine şöyle noktaladı: "Sizlerle bir araya gelmekten dolayı onur duyuyorum. Allah bol, bereketli, helalinden kazançlar versin. Hepimizin yolu açık olsun. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." - İZMİR