SGK'dan 'kayıt dışı istihdam' uyarısı - Son Dakika

SGK'dan 'kayıt dışı istihdam' uyarısı

12.11.2020 16:33
SGK'dan 'kayıt dışı istihdam' uyarısı, System.String[]

Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, kayıt dışı istihdam ve sonuçları hakkında vatandaşları uyardı.

Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, kayıt dışı istihdam ve sonuçları hakkında vatandaşları uyardı. İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kayıt dışı istihdamın hem birey, hem işveren, hem de devlet üzerinde yaşanan olumsuzluklarını dile getirerek, "Kayıt dışı istihdama göz yummayın" denildi.

Kayıt dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmakta olduğunu ileri sürülen açıklamada, "Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Kayıt dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Kayıt dışı istihdam hem çalışanlar ve işverenler hem de devlet açısından birçok olumsuz etkiye yol açmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kayıt dışı istihdamın çalışanlar üzerindeki etkilerinin yer aldığı açıklamada, "Kayıt dışı çalışan işçinin emekli olma hakkı yoktur. Çalışamaz yaşı geldiğinde başkalarının yardımına muhtaç olur. Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığından yararlanılamaz. Hayatlarını kaybetmeleri durumunda geride kalan eş ve çocuklar ölüm aylığı hakkından yararlanamazlar. İşsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanamazlar. Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilirler. Hastalık veya analık durumunda kendisi ve ailesi için istenmeyen durumlarla karşılaşma riski yüksektir. İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınması gereken önlemlerden yoksun olarak çalışmak zorunda kalırlar. İş kazası ve meslek hastalığı halinde ise sağlanan haklardan yararlanamama riskleri çok yüksektir. Ücret ve diğer sosyal haklar konusunda Kanunların sağladığı korumadan yoksun olarak daha kötü şartlarda çalışırlar. İhbar ve kıdem tazminatından yoksun kalırlar. Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamazlar" denildi.

Sosyal Güvelik Sisteminin işverenlerin üzerindeki etkilerinin oldukça önemli olduğuna da yapılan açıklamada dikkat çekildi. Yapılacak denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanır. Bunun sonucunda işyerinin kapanması riskine de yer verilen açıklamada, "Sigortasız çalıştırdığı tespit edilen işyerlerine İdari Para Cezası uygulanmaktadır. Bu işyerlerinin yararlanmakta olduğu sigorta prim teşvikleri durdurulur. Yaşanacak iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere karşı ağır idari ve adli yükümlülükler doğar. Haksız rekabete neden olur ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlar. Devlet ve özel sektör tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamaz. Vergi avantajı sağlayan indirim ve gider yazma gibi avantajlardan yararlanma hakkı yoktur. İşyerinde çalışanların verimliliği ve motivasyonu azalır. Ölçek ekonomilerden yararlanılamadığından büyüyemezler, marka oluşturma ve pazarda yer edinme şansları azalır" ifadelerinde bulunuldu. - DÜZCE

İş Kazası, İstihdam, Düzce, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SGK'dan 'kayıt dışı istihdam' uyarısı - Son Dakika


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