SGK'dan kayıt dışı toplantısı

Kırklareli SGK İl Müdürü Tahsin Halcı, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine kayıt dışı çalışmayla ilgili bilgilendirici toplantı yaptı.



Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın başkanlığında kayıt dışı istihdamla ilgili Kırklareli SGK İl Müdürü Tahsin Halcı tarafından esnafa bilgilendirici toplantı yapıldı. İl müdürü Halcı, kayıt dışı çalıştırılmanın doğuracağı olumsuz sonuçlar ve SGK teşvikleri konusunda konuştu. Halcı'nın yaptığı toplantı soru cevap kısmından sonra sona erdi. - KIRKLARELİ