SGK'dan Kayseri OSB'ye teşekkür belgesi - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü, son beş yılda primlerini düzenli ödeyen ve borcu olmayan Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne (OSB) teşekkür belgesi verdi.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, SGK Başkanı İsmail Yılmaz'ın imzaladığı belgeyi, SGK Kayseri İl Müdür Yardımcısı Mustafa Türkoğlu, ziyaret ettiği Kayseri OSB Genel Sekreteri Adil Özhan'a verdi.

Belgede, "Çalışanlarınızın hizmetlerini kurumumuza yasal süre içerisinde bildirdiğiniz ve primlerinizi düzenli olarak yatırdığınız için teşekkür eder, yürütmekte olduğunuz çalışma ve faaliyetlerde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.