SGK'dan Kod-29 açıklaması: Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller için ayrı kodlar belirlendi - Son Dakika

SGK'dan Kod-29 açıklaması: Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller için ayrı kodlar belirlendi

08.04.2021 04:31
SGK'dan Kod-29 açıklaması: Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller için ayrı kodlar belirlendi, System.String[]

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan çalışanların işten çıkarılması için kullanılan Kod- 29 dışında, karışıklığa yer vermemek için yeni kodların getirildiğini açıkladı.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan çalışanların işten çıkarılması için kullanılan Kod- 29 dışında, karışıklığa yer vermemek için yeni kodların getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir" denildi.

SGK'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanları korumak amacıyla Nisan 2020'de fesih kısıtı uygulamasına geçildiği belirtildi. Açıklamada, "İş Kanunu'nunda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayılmıştır. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller; görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir. Bu hallerin tamamında işten ayrılış işlemlerinin SGK'ya bildirimleri '29 no'lu kod' üzerinden yapılmaktadır" denildi.

'OLASI SORUNLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEKTİR'Açıklamada, fesih nedenlerinin tamamının Kod- 29 yapılmasının belirsizliklere yol açtığı belirtilerek, "Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir" ifadelerine yer verildi.'KISITLAMADA KOD- 29 İLE İŞTEN ÇIKARILANLARIN SAYISI AYLIK ORTALAMA 15 BİN KİŞİ'

İşverenlerin fesih kısıtını delmek amacıyla, birçok işçinin Kod-29 ile işten çıkardığı yönünde iddiaların olduğu belirtilen açıklamada, "Fesih kısıtını delmek amacıyla, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışı olmaksızın Kod- 29 kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı yönünde iddialar bulunmaktadır. Geçmiş dönem SGK verilerine göre işten ayrılış nedeni Kod- 29 olarak belirtilen çalışan sayısı yıllara göre; 2018'de 233 bin 430, 2019'da 194 bin 524, 2020'de 176 bin 662'dir. Fesih kısıtından önceki dönemde aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni Kod- 29 olarak bildirilmiş iken fesih kısıtından sonraki dönemde bu sayı daha düşük olup aylık ortalama 15 bin kişidir" denildi.


Sosyal Güvenlik Kurumu, İş Kanunu, İstihdam, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SGK'dan Kod-29 açıklaması: Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller için ayrı kodlar belirlendi - Son Dakika


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