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SGK'dan organ ve doku nakline destek - Son Dakika

SGK'dan organ ve doku nakline destek

07.11.2021 08:57

Sosyal Güvenlik Kurumu, organ veya doku nakli olacaklarla, organ veya dokusu nakledilecek kişilerin tüm tedavi giderlerinin karşılandığını belirterek, bu kapsamda bugüne kadar toplam 66 bin 252 nakil yapıldığını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, organ veya doku nakli olacaklarla, organ veya dokusu nakledilecek kişilerin tüm tedavi giderlerinin karşılandığını belirterek, bu kapsamda bugüne kadar toplam 66 bin 252 nakil yapıldığını bildirdi. 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, organ bağışının vücutta görevini yapamayan bir organın yerine başka birinin vücudundan aynı görevi üstlenecek organın nakledilmesi anlamına geldiği anımsatıldı.

EFEKT Açıklamada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2021'de 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, 1290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişinin organ nakli beklediği aktarıldı.

EFEKT Türkiye'de eğitim araştırma, üniversite ve özel hastanelerde toplam 172 organ nakli merkezi bulunuyor. ve nakil tedavilerinin en önemli şart, tedavinin bu organ nakli merkezlerinde yapılması…

Yapılan tedavilerin giderlerini karşılayan SGK, nakil yapılacak merkezin bulunduğu yere organların ulaştırılması için yapılan gidiş-dönüş transfer masraflarını da ödüyor. Organ ve doku nakillerine ilişkin tedaviler, 'ilave ücret alınamayacak hizmetler' arasında sayıldığından ayrıca bu tedavilerden hiçbir ilave ücret de alınmıyor.

SGK'dan organ ve doku nakline destek
SGK'dan organ ve doku nakline destek
SGK'dan organ ve doku nakline destek
SGK'dan organ ve doku nakline destek

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Kasım, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SGK'dan organ ve doku nakline destek - Son Dakika


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