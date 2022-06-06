SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi - Son Dakika
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SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi

06.06.2022 17:04

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tekstil atölyesi bulunan iş adamı Hüseyin Taşkın'a 2021 yılında ilde en çok kadın istihdamı sağlayan işveren olması nedeniyle teşekkür belgesi verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tekstil atölyesi bulunan iş adamı Hüseyin Taşkın'a 2021 yılında ilde en çok kadın istihdamı sağlayan işveren olması nedeniyle teşekkür belgesi verildi.

SGK İl Müdürü Yahya Beroje ve SGK İlçe Müdürü Kenan Adıyaman, ilçede 4 yıl önce tekstil atölyesi kuran ve atölyesindeki kadın istihdamını bu süreçte 15'ten 168'e çıkaran iş adamı Taşkın'ı ziyaret etti.

Taşkın'a verilen, SGK Başkanı Cevdet Ceylan'ın imzasını taşıyan belgede, "Şırnak'ta 2021 yılı içerisinde en çok kadın istihdamı sağlayan işveren olduğunuz. Türkiye ekonomisine, istihdamına ve üretime yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür eder, aynı kararlılık ve azimle çalışmalarınızın devamını dileriz." ifadeleri yer aldı.

İş adamı Taşkın, kendisine teşekkür belgesi verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, atölyesinde 200 kişinin çalıştığını, bunlardan 168'inin kadın olduğunu söyledi.

Silopi'de yapımı süren tekstilkentin tamamlanmasını beklediğini ifade eden Taşkın, "Buradan yer verilmesi halinde kadın istihdamını yüzde 100 artırarak, kadın çalışan sayısını 300'ün üzerine çıkartmayı hedefliyorum. Gayemiz bölgemize, insanımıza katkı sunmak istihdam yaratmak. Bu insanlar da kendi evine katkı sunuyorlar. Herkes kendi bölgesine yatırım yaparak bu gençlerimize istihdam yaratsın." dedi.

Atölyede çalışan kadınlardan Kerima Yiğit, daha önce başka bir iş yerinde hiç çalışmadığını anlatarak, ilk kez bu iş yerinde çalıştığını ve çok memnun olduğunu belirtti.

Yiğit, "Silopi gibi küçük bir ilçede bu kadar kadın arkadaşın çalışmasına vesile olduğu için Hüseyin Taşkın'a sonsuz teşekkürler ederiz." ifadesini kullandı.

İrem Barkın da atölyede ilk işe başlayanlardan biri olduğunu aktararak, "15 kadın olarak işe başladık. Şu an sayımız arttı. Ortamımızdan çok memnunuz. Bir aile gibiyiz." diye konuştu.

SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi
SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi
SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi
SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi
SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi - Son Dakika

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