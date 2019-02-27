Sgk'dan Yapılandırma Uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) Van
İl Müdürü Abidin Göksoy, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması çalışmalarının yarın tamamlanacağını uyarısında bulundu. Anadolu Ajansı
(AA) Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Bölge Müdürü İbrahim Yakut
ile görüşen Göksoy, burada yaptığı açıklamada, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması çalışmalarının yarın tamamlanacağını belirtti.
İşveren ve sigortalıların yarın mesai bitimine kadar kuruma müracaat etmesi gerektiğini kaydeden Göksoy, şöyle devam etti:
"7143 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi gereğince, 2018'de 7143 Sayılı Kanunla prim
, idari para cezası borçlarını yapılandıran işverenler, sigortalılar 28 Aralık
2018'e kadar ödenmeyen taksitlerini geç ödeme zammı ile birlikte yarına kadar ödemeleri halinde, bahse konu yapılandırma hükümlerinden faydalanmaya devam edecektir. 5510 Sayılı Kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi kapsamındaki 2018 yılı nisan ve öncesi aylara ilişkin Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının 7143 Sayılı Kanunun geçici 2. Maddesine göre gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamından vazgeçebilmesi için, mevcut GSS prim borcunun anaparasının yarına kadar ödenmesi gerekmektedir."