Üye Girişi
SGK'dan yeni yapılandırma açıklaması - Son Dakika

SGK'dan yeni yapılandırma açıklaması

17.06.2021 15:55
SGK'dan yeni yapılandırma açıklaması, System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili açıklamada bulundu.

SGK Müdürü Fuat Tekin, "Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Kanunla vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma yapıldığını dile getiren Tekin, "Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırılmasına başlanmıştır. 30.04.2021'den önceki (bu tarih dahil) döneme ait Kurum alacakları bu kapsamdadır. Yapılandırmanın kapsamında; sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi bu kapsamda. Ayrıca, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır.

Diğer taraftan Bağ-Kur (4/B) sigortalıları borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsamında ödememeleri halinde 30.04.2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri dondurularak, prim borçları silinecektir. Sigortalılıkları 01.05.2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Değişim Oranı ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.11.2021'e (31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) kadar ödemek gerekmektedir. Borçlar ikişer aylık dönemlerde; 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur.

2021 Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçları olmaması halinde 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021'e kadar gelir testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3'den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

SGK'dan yeni yapılandırma açıklaması

Genel Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adıyaman, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SGK'dan yeni yapılandırma açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu 16:32 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı 16:26 Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu 16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu
Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu 16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:56 İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:41 "1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var
Biden bildiğiniz gibi! Putin yerine Trump diyecekken son anda kendini düzeltti 15:34 Biden bildiğiniz gibi! Putin yerine Trump diyecekken son anda kendini düzeltti Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada 14:55 Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
16:35 Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi! Putin yerine az kalsın Trump diyordu
16:33 Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var
16:31 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu
16:28 HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
16:26 Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı
16:23 ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz
16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu
16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu
15:52 Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti
15:37 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı
Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var         
16:34
HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok         
16:28
ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz         
16:24
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu         
16:04
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi         
13:32
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 16:39:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SGK'dan yeni yapılandırma açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement