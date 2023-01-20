Sgk: Eyt Kapsamındaki Sigortalılar İçin Farklı Bir Aylık Hesabı Yapılmayacak - Son Dakika
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Sgk: Eyt Kapsamındaki Sigortalılar İçin Farklı Bir Aylık Hesabı Yapılmayacak

20.01.2023 19:06
Sgk: Eyt Kapsamındaki Sigortalılar İçin Farklı Bir Aylık Hesabı Yapılmayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir” açıklamasını yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir" açıklamasını yaptı.

SGK, bazı basın yayın organlarında emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik çıkan haberler nedeniyle bugün yazılı açıklama yaptı. SGK tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik çıkan haberler nedeniyle aşağıda yer alan açıklamaları yapma ihtiyacı doğmuştur. Sigortalıların aylıkları, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirtilen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplanmaktadır. Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir.

"EYT SİGORTALILARI İÇİN FARKLI BİR AYLIK HESABI YAPILMAYACAK"

2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.

Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: ANKA
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Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sgk: Eyt Kapsamındaki Sigortalılar İçin Farklı Bir Aylık Hesabı Yapılmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sgk: Eyt Kapsamındaki Sigortalılar İçin Farklı Bir Aylık Hesabı Yapılmayacak - Son Dakika
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