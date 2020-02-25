SGK'den "emeklilerle ilgili çalışma" haberlerine yalanlama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel SGK'den 'emeklilerle ilgili çalışma' haberlerine yalanlama Açıklaması - Son Dakika

SGK'den "emeklilerle ilgili çalışma" haberlerine yalanlama Açıklaması

6 saat önce

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı basın-yayın organlarındaki "emeklilerle ilgili çalışma" haberlerini yalanladı.

SGK'den

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı basın-yayın organlarındaki "emeklilerle ilgili çalışma" haberlerini yalanladı.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında emeklilerden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, yeniden sosyal güvenlik destek primi kesintisine gidileceği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili SGK'den herhangi bir çalışma istenmediği gibi SGK'nin böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. "

Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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