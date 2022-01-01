Üye Girişi
SGK'den genç girişimcilere 2 milyar liranın üzerinde sigorta prim desteği - Son Dakika

SGK'den genç girişimcilere 2 milyar liranın üzerinde sigorta prim desteği

01.01.2022 11:09
SGK'den genç girişimcilere 2 milyar liranın üzerinde sigorta prim desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Genç Girişimci Teşviki" ile bugüne kadar kendi işini kuran 275 binden fazla gence 2 milyar 169 milyon lira sigorta prim desteği verdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Genç Girişimci Teşviki" ile bugüne kadar kendi işini kuran 275 binden fazla gence 2 milyar 169 milyon lira sigorta prim desteği verdi.

AA muhabirinin SGK'den aldığı bilgiye göre, kayıtlı istihdam ile kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla işverenlere sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma imkanı sağlanıyor.

Bu kapsamda SGK'nin, primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunan ve halihazırda uygulaması devam eden 19 ayrı prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor.

Kurum, bu teşviklerle özel sektördeki işletmelere 2020'de 46,6 milyar lira, 2021'in ilk 9 ayında ise 48,4 milyar lira destek sağladı. Bu yıl teşviklerden faydalanan iş yeri sayısı 1 milyon 819 binin üzerinde.

Bağ-Kur'lu genç girişimcinin bir senelik sigorta primi devletten

SGK'nin sağladığı teşvikler arasında 1 Haziran 2018'den beri uygulanan "Genç Girişimci Teşviki" de yer alıyor.

Teşvikle, 4B (Bağ-Kur) kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanıyor.

Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle vergi mükellefiyeti ve ilk defa 4B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olması gerekiyor.

Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabiliyor.

Teşvikten yararlananların brüt asgari ücretin yüzde 34,5'i oranındaki 4B sigorta primleri hazine tarafından karşılanıyor.

Bu prim desteği 2021'de günlük 41,14 lira, aylık ise 1234 lira 23 kuruş olarak ödendi.

Teşvikten aktif faydalanan sayısı 104 bin 592

"Genç Girişimci Teşviki"nden 1 Haziran 2018'den bugüne kadar 275 bin 598 kişi, 2021'de ise 180 bin 817 kişi faydalandı.

Teşvikle, kendi işini kuran gençlere 2021'in eylül ayı itibarıyla toplam 2 milyar 169 milyon lira sigorta prim desteği verildi. Teşvikten aktif olarak faydalanan genç girişimci sayısı 2021'in eylül ayı itibarıyla 104 bin 592 olarak kayıtlara geçti.

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyenlerin, bağlı bulundukları vergi dairesinden "Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Belgesi"ni aldıktan sonra Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor.

YORUMLAR
500

Sosyal Güvenlik Kurumu, İstihdam, Bağ Kur, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SGK'den genç girişimcilere 2 milyar liranın üzerinde sigorta prim desteği - Son Dakika


Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi         
10:29
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı         
09:35
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
07:21
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak         
22:59
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
07:25 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 11:19:08. #1.12#
SON DAKİKA: SGK'den genç girişimcilere 2 milyar liranın üzerinde sigorta prim desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement