SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, Covid-19'a yenik düştü - Son Dakika

SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, Covid-19'a yenik düştü
18.12.2020 20:27
Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer'in (51) Covid-19 testi 25 Kasım'da pozitif çıktı. Evde tedavisine devam eden Tuncer'in durumu, karantinasının 11'inci gününde durumu kötüleşti. Bunun üzerine Tuncer, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Son günlerde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Tuncer, bugün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ELAZIĞ
Son Dakika Fatih Terim, maç öncesi koronaya yakalanan 3 futbolcunun adını verdi Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Slovakya Başbakanı Matovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Antalya'da iğrenç olay! 18 yaşındaki genç kız, sınıf öğretmeninin tacizine uğradı Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı