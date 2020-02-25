SGK: Emeklilerden kesinti iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

SOSYAL Güvenlik Kurumu'nca (SGK) emeklilerden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, verilen bayram ikramiyelerin kesileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

SGK'dan bazı yayın organlarında emeklilerden ilave sağlık kesintisi yapılacağı ve verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan SGK açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

ANKARA, -