Son Dakika Haberleri: Sgk Erzurum İl Müdürü Durmuş'tan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Sgk Erzurum İl Müdürü Durmuş'tan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

1 saat önce

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Sgk Erzurum İl Müdürü Durmuş'tan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret, System.String[]
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumunun önemli kamu kurumlarından olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, vatandaşların küçük yaşlardan itibaren sosyal güvenlik hizmeti almasının yaşam standartlarının artması bağlamında oldukça önemli olduğunu ifade etti. İstihdam, eğitimli iş gücü ve sosyal güvence konularında SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş ile fikir alışverişinde bulunan Rektör Çomaklı, SGK Erzurum İl Müdürlüğü ile üniversite personelinin sigorta işlemleri, personel ve vatandaşlarımızın sosyal güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi, yasal düzenlemeler gibi konularda iş birliği içinde çalışıldığını söyledi.

Ziyaretlerinden dolayı SGK Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş'a teşekkür eden Rektör Çomaklı, gerçekleştirilecek her türlü etkinliğe daima destek vereceklerinin de altını çizdi.

Sosyal güvenliğin sağlanması noktasında farkındalık çalışmaları yaptıklarını, bu bağlamda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran İl Müdürü Nizamettin Durmuş, kurum olarak bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, vatandaşa ulaşma noktasında büyük mesafeler kat ettiklerini belirtti.

Hedeflerinin yenilikçi ve insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunmak olduğunu söyleyen SGK İl Müdürü Durmuş; bu kapsamda, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi için büyük önem taşıyan Atatürk Üniversitesi ile birçok proje ürettiklerini ve bu projelerin artarak devam etmesini arzuladıklarını ifade etti. Misafirperverliğinden ve bu güne kadar gösterdiği yakın ilgiden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden Durmuş, iki kurumu bir araya getirecek ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:50 Kaynak: İHA

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