SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürü Özaşık:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Sunumu Genel Müdürü Mustafa Özaşık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde birçok destekleyici uygulamayı vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.



Özaşık, Kamu Bilişim Derneğince dijital ortamda düzenlenen Kamu Bilişim Dijital Zirvesi'nde, bağlı oldukları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın tüm vatandaşlara dokunan bir misyona sahip olduğunu söyledi.



Kovid-19 salgını sürecinde en aktif bakanlıklardan biri olduklarını belirten Özaşık, bu dönemde hayata geçirdikleri tedbirlerin birçoğunun doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bilişime dayandığını vurguladı.



Dijital uygulamalardaki yazılımların hatasız işlemesi için büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Özaşık, şu bilgileri verdi:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın gayretleriyle Sosyal Koruma Kalkanı bu süreçte hayata geçirildi. SGK olarak biz de bu kapsamda birçok destekleyici uygulamayı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aynı anda hem büyük veriyi yorumladık hem de hızlı çözümler geliştirdik. Bu doğrultuda, en çok kullanılan yazılımımız olan Medula'da düzenlemeler yaptık. Düzenli kullanılan ilaçların yeni rapor gerekmeden 3 ay süreyle alınabilmesi için Medula Sistemi'nde hızlı bir güncelleme yaptık. Doktorların rapor yazma süresini 14 güne çıkarttık. Özel sağlık kuruluşlarındaki biometrik kimlik doğrulama sistemlerini bulaş riskine karşı askıya aldık. Nisan, mayıs ve haziran primlerinin altı ay ertelenmesi için e-bildirge sitemi üzerinde bir güncelleme yaptık. En düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltilmesinin ardından MOSİP üzerinde de bir güncelleme yaptık. Prim ve promosyonların da bankalarla hızlı bir şekilde entegrasyonunu sağladık."



Özaşık, işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurularını kolaylaştırmak için yeni bir web servisinin devreye alındığına dikkati çekerek, vatandaşların sosyal yardımlara sorunsuz bir şekilde ulaşması için de bilişim alt yapısını güçlendirildiğine işaret etti.