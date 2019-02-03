Son Dakika Haberleri: Sgk İl Müdür Durmuş'tan Ataü'ye Ziyaret

Sgk İl Müdür Durmuş'tan Ataü'ye Ziyaret

20 dakika önce

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Atatürk Üniversitesini (ATAÜ) ziyaret etti.

Sgk İl Müdür Durmuş'tan Ataü'ye Ziyaret, System.String[]
Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Atatürk Üniversitesini (ATAÜ) ziyaret etti.

ATAÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, SGK İl Müdürü Durmuş, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya istihdam, eğitimli iş gücü ve sosyal güvence konularında bilgi alışverişinde bulunmak için ziyarette bulundu.

Durmuş, ziyarette yaptığı konuşmada, sosyal güvenliğin sağlanmasında farkındalık çalışmaları yaptıklarını ve bu bağlamda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kurum olarak bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, vatandaşa ulaşma noktasında büyük mesafeler katettik." ifadesini kullandı.

Hedeflerinin yenilikçi ve insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunmak olduğunu aktaran Durmuş, bu kapsamda ATAÜ ile birçok proje ürettiklerini ve bu projelerin artarak devam etmesini arzuladıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:21 Kaynak: AA

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