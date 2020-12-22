SGK İl Müdürlüğünden vergi yapılandırması için son gün uyarısı - Son Dakika

Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, sigorta, genel sağlık ve işsizlik sigorta primleri borçlarının yapılandırılmasının 31 Aralık'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

İlbaş, yaptığı açıklamada, ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta, genel sağlık ve işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan alacaklarının da yasayla yapılandırıldığını belirtti.

İlbaş, şöyle konuştu:

"Aylıklardan doğan alacaklar ile 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin yapılandırılması halinde doğacak alacaklar yapılandırma kapsamındadır. Ana para borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak, bunların yerine borçlarınız yurt içi üretici fiyatları endeksi ile güncellenecektir. Güncellenmiş borçların ilk taksit ödeme süresi sonu olan 1 Mart 2020'ye kadar peşin ödeme halinde yüzde 90'ı, iki taksitle 30 Nisan 2021'e kadar ödeme halinde ise yüzde 50'si silinecek. İdari para cezalarında ise ana para borcunun yüzde 50'si silinecek, kalanı güncellenecek. Yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemlerde taksitle ödenebilecek. Yapılandırma 31 Aralık'a sona erecek."