SGK İl Müdürlüğünden yapılandırma çağrısı - Son Dakika

Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, sigorta, genel sağlık ve işsizlik sigorta primleri borçlarının yapılandırıldığını belirtti.

2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta, genel sağlık ve işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan alacaklarının da yasayla yapılandırıldığını aktaran İlbaş, şöyle konuştu:

"Ayrıca aylıklardan doğan alacaklar ile 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırma kapsamındadır. Anapara borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak, bunların yerine borçlarınız yurt içi üretici fiyatları endeksi ile güncellenecektir. Güncellenmiş borçların ilk taksit ödeme süresi sonu olan 1 Mart 2020'ye kadar peşin ödeme halinde yüzde 90'ı, iki taksitle 30 Nisan 2021'e kadar ödeme halinde ise yüzde 50'si silinecek. İdari para cezalarında ise anapara borcunun yüzde 50'si silinecek, kalanı güncellenecek. Yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksitte de ödenebilecek. Yapılandırmaya 31 Aralık'a kadar başvurulabilir."