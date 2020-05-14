SGK İl Müdürü Çavuş'tan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'a ziyaret - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sosyal Güvenlik Kurumu Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette iş birliği mesajları verilerek SGK'nın önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, sosyal güvence bakımından sağlam bir sisteme sahip olduklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlık, işsizlik gibi durumlarda güvencelerinin sağlandığını görüyoruz ve sosyal güvencenin önemini çok daha iyi kavrıyoruz. Bugün baktığımızda ülkemiz nüfusunun büyük bir çoğunluğu sosyal güvenceye sahiptir. İş dünyası olarak çalışanların sosyal güvencesinin sağlanmasına titizlikle önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuş da pandemi sürecini büyük bir gayret ile yönettiklerini vurgulayarak, "Sosyal Güvenlik Haftası'nın bu yıl 12'ncisini kutluyoruz. Yaşadığımız pandemi sürecinde sosyal güvencenin önemi çok ciddi bir şekilde anlaşıldı. Ülkemizin bu konudaki başarılı altyapısı sayesinde salgın sürecini yönetmeyi başarıyoruz. Özellikle bu zorlu dönemlerde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için büyük gayret gösteriliyor." değerlendirmesinde bulundu.