SGK İl Müdürü Ekecen'dan yapılandırma uyarısı - Son Dakika

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ahmet Ekecan, SGK'ya olan borçların yapılandırma fırsat ve avantajının 17 Kasım 2020'de başladığını ve 31 Aralık 2020'de sona ereceğini belirtti.

Ekecan, yaptığı açıklamada, borcu olanları geç kalmamaları konusunda uyardı.

Özellikle prim borçlarının peşin ödenmesinde ana para ile hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 10 gibi bir tutarın tahsil edileceğini aktaran Ekecan, bu büyük fırsatın işverenlerce iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılandırmanın, 2020 Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarını kapsadığını belirten Ekecan, vatandaşlara yapılandırma fırsat ve avantajlarından faydalanmaları çağrısında bulundu.