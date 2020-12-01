SGK İl Müdürü Göksoy'dan yapılandırma uyarısı - Son Dakika

Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, SGK'ya olan borçların yapılandırma fırsat ve avantajının 17 Kasım 2020'de başladığını belirtti.

Göksoy, yaptığı açıklamada, yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Aralık'ta dolacağını bildirerek, borcu olanları geç kalmamaları konusunda uyardı.

Özellikle prim borçlarının peşin ödenmesinde ana para ile hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 10 gibi bir tutarın tahsil edileceğini aktaran Göksoy, bu büyük fırsatın işverenlerce iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılandırmanın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarını kapsadığını belirten Göksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup bu kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve kurumca takip edilen idari para cezası asıllarının yüzde 50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir."

Göksoy, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile ek 5. ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaklarını aktardı.

5510 sayılı Kanunun 96. maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçileceğini vurgulayan Göksoy, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamalarının şart olduğuna dikkati çekti.