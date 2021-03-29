SGK İl Müdürü Kurt'tan yapılandırma açıklaması - Son Dakika

SGK İl Müdürü Kurt'tan yapılandırma açıklaması

29.03.2021 17:33
SGK İl Müdürü Kurt'tan yapılandırma açıklaması, System.String[]

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapılandırılan prim borçlarının peşin ve birinci taksit ödemeleri için son günün 31 Mart olduğunu hatırlattı.

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapılandırılan prim borçlarının peşin ve birinci taksit ödemeleri için son günün 31 Mart olduğunu hatırlattı.

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt açıklamasında, yapılandırmanın SGK'nın alacak stokunun eritilmesi, devletle barışarak temiz bir sayfanın açılması, işverenlerin geçmiş dönemlere ait prim borçları sebebiyle katlanmak zorunda oldukları finansman yükünün azaltılması ayrıca prim borçlarını ödemek veya ihya etmek suretiyle emekliliğe hak kazanacaklar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Bu kapsamda, 30 Aralık 2020'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan SGK alacaklarının peşin ve ilk taksit ödeme müddetinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığını anımsatan Kurt şunları söyledi: "Söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primi (GSS), işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve görev malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha evvel durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar tekrar yapılandırıldı. Yapılandırma için ülke genelinde e-Devlet, e-SGK ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize 2,1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi."

Bununla birlikte Bağ-Kur'lulara da önemli avantajlar getirildiğini belirten Kurt, "31 Mart 2021'e kadar yapılandırma ödemelerinin yapılması halinde, durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek." İfadesini kullandı.

Ayrıca GSS prim borçlarının 30 Nisan 2021'e kadar peşin yahut taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezasının ve zammının tamamının silineceğini yalnızca ana para borcunun ödeneceğini belirten Kurt, idari para cezalarının ise yüzde 50'si ile gecikme cezaları ve zamlarının silindiğini açıkladı. Kurt şunları söyledi: "Buna göre 31 Ağustos 2020 günü veya bu tarihten önce yapılan tespitlere ilişkin olup henüz ödenmemiş olan cezaların yüzde 50'si ile işleyen gecikme cezaları ve zamları silinecek. Bunun yerine, kalan ceza tutarı ile bunun üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın peşin ya da taksitle ödenmesi yeterli olacak. Taksitle ödemeyi tercih edenler için ikişer aylık periyotlarda 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkanı getirildi. Daha evvel uygulanan hacizler, bu kanuna nazaran yapılacak ödemeler nispetinde de kaldırılacak." - MANİSA

SGK İl Müdürü Kurt'tan yapılandırma açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası, 31 Mart, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SGK İl Müdürü Kurt'tan yapılandırma açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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