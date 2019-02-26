Son Dakika Haberleri: Sgk İl Müdürü Merttir'den Yapılandırma Uyarısı

Sgk İl Müdürü Merttir'den Yapılandırma Uyarısı

8 dakika önce

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Reşat Merttir, borç yapılandırmasında süre uzatımının 28 Şubat'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Sgk İl Müdürü Merttir'den Yapılandırma Uyarısı, System.String[]
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Reşat Merttir, borç yapılandırmasında süre uzatımının 28 Şubat'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Merttir yaptığı açıklamada, yapılandırmada birinci ve ikinci taksitleri ve peşin ödemeyi zamanında ödemeyenler için verilen sürenin 28 Şubat'ta sona ereceğini anımsattı.

7143 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde, ödemelerini süresinde gerçekleştiremediği için yapılandırması iptal olanların 28 Aralık 2018 itibarıyla ödemesi gerekip de ödenmemiş olan tutarları 28 Şubat 'a kadar ödemesi halinde yapılandırmadan faydalanacaklarını ifade eden Merttir, şunları kaydetti:


"Başvuruda bulunan ve yapılandırılan borçlarını düzenli ödemekle birlikte 2018 yılına ait vergi ve SGK prim borçlarını süresinde ödemediği için yapılandırması iptal olanların, söz konusu borçlarını yine şubat ayı sonuna kadar gecikme zammı ile ödemeleri halinde yapılandırma hakları devam edecek.

"Sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilecekler"

Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacağına işaret eden Reşat Merttir, "Yapılandırma haklarını devam ettiren işverenler 'borcu yoktur' belgesi alabilecek ve istihdam teşviklerinden yararlanabilecek. Bağ-Kur'lu sigortalılar hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmalarını devam ettirerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:20 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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