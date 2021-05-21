SGK İl Müdürü Nacar'dan KOTO Yönetimine Sosyal Güvenlik Haftası ziyareti - Son Dakika

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Necmi Bulut'a, Sosyal Güvenlik Haftası ziyareti yapan SGK İl Müdürü Nurettin Nacar,' Her yıl Mayıs ayının 2. Haftası içinde kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında bu yıl 16-22 Mayıs tarihleri arası Sosyal Güvenlik haftası olarak kutlanmaktadır. Sosyal Güvenlik tarihinin en önemli ve en büyük reformlarından biri olan 'Sosyal Güvenlik Reformu' ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilmiştir. Bu suretle; üç ayrı Kurumla sunulan ve sigortalıların çalıştıkları statüler itibariyle ayrı emeklilik ve sağlık sistemlerine tabi olduğu, bazı kesimlerin sağlık sigortasından hiç yararlanamadığı bir sosyal güvenlik sisteminden, tek çatı altında birleşen ve ülkemizde yaşayan tüm insanların genel sağlık sigortası kapsamına alındığı bir sisteme geçilmiştir. "Ülkemiz, dünyaya örnek teşkil edecek bir başarıya imza atmıştır"dedi.

SGK İl Müdürü Nurettin Nacar'ın ziyaretine KOTO Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar'da katıldı.